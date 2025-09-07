При наихудшем сценарии, рыбные запасы океана сократятся довольно существенно из-за глобального потепления.

Климатические изменения, не снижающие темпов, грозят потерей значительных объемов морских ресурсов к концу текущего века. Иными словами, для наших детей и внуков морская рыба станет дорогим деликатесом, который не каждому по карману.

Как пишет научный вестник The Current, океаны могут казаться безграничными в своих запасах морских ресурсов, но ученые предупреждают о критическом влиянии человеческой цивилизации на эти экосистемы.

Так, исследователи из Национального центра экологического анализа и синтеза (NCEAS) при Калифорнийском университете в Сан-Франциско подсчитали, что совокупное влияние на океаны, которое уже является существенным, удвоится к 2050 году. Это влияние включает потепление океана, потерю запасов рыбных ресурсов, повышение уровня моря, подкисление и загрязнение.

Исследователи не назвали конкретных числовых значений этих изменений, но такую информацию в прошлом году публиковала Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. Ссылаясь на научные модели, она сообщала, что доступные для вылова массы рыбы сократятся минимум на 10% к середине века.

А к концу века, по худшему сценарию, который прогнозирует глобальное потепление на 3-4°C, сокращение морских ресурсов достигнет 30% или более. Речь идет об акваториях, которые граничат с 48 странами мира.

По более оптимистичному сценарию, который прогнозирует глобальное потепление на 1,5-2°C, эти изменения стабилизируются, и сокращение рыбной массы не превысит 10%. Но затронет практически все страны мира.

