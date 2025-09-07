Девушка рассказала подробности аварии.

Украинский парамедик Екатерина Полищук, которая известна по позывному "Пташка", попала в ДТП.

По словам девушки, авария произошла, когда она ехала на такси в Киеве. Екатерина отметила, что получила ушибы, ведь была не пристегнута ремнем безопасности.

"Я в шоке. Попала в ДТП в предпоследний день в Киеве. На такси. Опережаю вопрос - да, сзади я сидела не пристегнутая. Да, кости целы, голова кружится, ушибы болят, ноготь надорван. Что с водителем - непонятно. После ДТП я и моя подруга его не интересовали. Только состояние авто. Поэтому мы просто в крайне возбужденном состоянии сознания пошли домой пешком", - подчеркнула Екатерина в своем Instagram.

Полищук добавила, что авария произошла на ровной дороге, а водитель врезался в забор.

"Uklon, вы что-то говорите своим водителям, а то они просто из ничего луплятся в забор за 500 метров до моего дома. Водитель - ноль на массу. Это трэш", - отметила она.

