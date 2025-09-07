У кошек хороший слух, но есть ли у них музыкальный вкус - вопрос непростой.

Хоть кошки и живут рядом с людьми, далеко не все в нашем быту им нравится. Например, хорошо известна ненависть пушистиков к купанию в воде. Но кое-что котам наоборот нравится в человеческой цивилизации: например, музыка.

Как пишет Catster, оказывается, коты действительно могут наслаждаться музыкой - но совсем не той, которую слушаем мы. Они имеют собственные музыкальные предпочтения, которые связаны с природными звуками и особенностями восприятия мира котами.

Авторы научного исследования, опубликованного в Journal of Applied Animal Behaviour Science, в свое время попытались выяснить, что именно хотели бы слушать кошки по дороге с работы. Психологи из Университета Висконсина (США) Меган Сэвидж и Чарльз Сноудаун предположили, что котам должна больше понравиться музыка, созданная специально для них. То есть - звучать в диапазоне частот, который они естественно воспринимают, и иметь ритм, напоминающий звуки, с которыми они сталкиваются в своей жизни.

Видео дня

Например, для человека музыка часто ассоциируется с биением сердца или определенными темпами ходьбы, а для кошек - с мурлыканьем, писком котят или звуками, которые они слышат в природе.

Чтобы проверить эту гипотезу, исследователи пригласили музыканта Дэвида Тея. Он создал серию уникальных композиций с учетом кошачьего слуха.

Затем 47 домашних котов слушали два типа музыки - обычные человеческие песни и специальные мелодии для котов, созданные Теем.

Результат был однозначным: животные проявляли значительно больший интерес к "кошачьей" музыке. Они подходили ближе к источнику звука, терлись о него и выглядели расслабленными. На обычные песни, которые слушают люди, коты почти не реагировали.

Интересно, что молодые и старые коты реагировали на эти мелодии активнее, чем животные среднего возраста.

Специалисты отмечают, что не все звуки для кота одинаково приятны. Громкие и агрессивные ритмы, такие как тяжелый рок, могут напугать кота или вызвать стресс. Спокойные мелодии с мягкими звуками - наоборот, успокаивают и создают у животного ощущение безопасности.

Поскольку кошки имеют чрезвычайно чувствительный слух, они воспринимают вибрации и высокие частоты, которых мы даже не замечаем. Поэтому музыка, которая кажется нам "просто приятной", для кота может быть слишком резкой или раздражающей.

Другие интересные материалы о домашних любимцах

Как писал УНИАН, большинство домашних кошек, даже если их хорошо кормят, пытаются при первой возможности украсть еду у хозяина. Даже если вас это не раздражает, эксперты советуют все же не позволять такое поведение.

Также мы рассказывали, умеют ли коты дружить с другими котами, подобно тому, как дружат между собой люди.

Вас также могут заинтересовать новости: