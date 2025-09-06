Дочь Пугачевой выступит в Израиле.

Российскую певицу Кристину Орбакайте, которая хранит молчание относительно агрессивной войны, снова обвиняют в скрытой поддержке Украины.

18 сентября певица, которая прекратила выступать в России, примет участие в ежегодном фестивале "Звуки моря", который проходит в израильском городе Ашдод. Российские СМИ уже возмутились тем, что название фестиваля выполнено в цветах украинского флага.

Также они выяснили, что организацией вечера занимается журналист и продюсер Борис Белодубровский, который выступает против войны в Украине. Он также является давним другом Орбакайте.

Напомним, в начале полномасштабного вторжения дочь Аллы Пугачевой опубликовала в Instagram черный квадрат с подписями "Только мирного неба! Нет войне!" - однако впоследствии удалила это сообщение. Позже певица заявила, что ее семье неприятны "все эти события".

Как сообщал УНИАН, недавно угрожать лишением российского гражданства начали Валерию Меладзе, который также не высказывается о войне. Его обвиняют в связях с проукраинскими организаторами концертов.

