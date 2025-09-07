Они выразили свои соболезнования пострадавшим и родственникам погибших.

В ночь на 7 сентября россияне нанесли очередной массированный удар по Украине, используя при этом более 800 ударных БПЛА и ракеты. Под атакой были сразу несколько городов, а именно Киев, Запорожье, Харьков, Кременчуг, Кривой Рог и Одесса. Есть масштабные разрушения, раненые и погибшие.

Звезды украинского шоу-бизнеса уже отреагировали на агрессию врага в своих соцсетях и выразили соболезнования пострадавшим. Например, певица Светлана Тарабарова опубликовала фото одного из поврежденных столичных домов и отметила, что в который раз нашей стране приходится переживать страшные события.

"Какая боль... Опять страшная ночь для наших городов", - написала артистка в своем Instagram.

Видео дня

Хореограф Женя Кот также высказался об атаке россиян так:

"Опять пострадавшие люди, опять конч*на ночь. Но будем продолжать жить день. Не сломают нас. Держитесь все, берегите себя. Соболезнования всем пострадавшим".

Певица Джамала также показала последствия атаки врага в своем Instagram и добавила смайл "разбитое сердце".

А вот Леся Никитюк опубликовала несколько снимков, на которых заметны горящие здания в центре города и украинцы, которые бежали от взрывов.

Бежала от взрывов в укрытие и семья Григория Решетника. Жена телеведущего показала, как дети спали в машине на паркинге и написала о сложной ночи так:

"4 тревоги за последние 12 часов. 2 раза за ночь в укрытие. Бедные дети! Не так это должно быть. Не такое детство должно быть у украинцев".

А вот ведущий Анатолий Анатолич стал свидетелем прилета в центре Киева.

"Увидел восход солнца. И прилет по центру. Украинское утро. Приехали утром на пробежку, но стали свидетелями прилета", - отметил он.

Напомним, ранее Максим Галкин эмоционально отреагировал на ракетный удар россиян по Сумах.

Вас также могут заинтересовать новости: