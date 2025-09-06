Россияне массированно атаковали Запорожье: есть раненые, в городе значительные разрушения

Российские оккупанты вечером, 6 сентября, атаковали беспилотниками Запорожье. В результате обстрела был спасен один человек, еще двое получили ранения. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

"Подразделения ГСЧС спасли из-под завалов одного человека. Предварительно еще два человека получили травмы. Частично разрушены жилые дома и детский сад, возник пожар площадью около 80 кв. м. Обломками повреждены соседние постройки", - говорится в сообщении.

В то же время глава Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил, что армия РФ направила на Запорожье по меньшей мере семь дронов, в результате чего в городе произошло несколько пожаров.

По его словам, из-за обстрела пострадала женщина, у нее осколочное ранение головы. Сейчас медики оказывают ей всю необходимую помощь.

Федоров добавил, что всего было повреждено шесть многоэтажных и четыре частных дома. В части домов выбиты окна и повреждены балконы. Также был зафиксирован пожар в нежилом здании.

Как писал УНИАН, на Херсонщине российский дрон убил известного фермера во время работы в поле. Вражеский дрон попал в машину, в которой в поле работал известный местный фермер Александр Гордиенко.

"Не могу в это поверить. Во вторник мы еще общались на совместной встрече, а сегодня уже получил трагическое известие. Утром российский дрон оборвал жизнь фермера Александра Гордиенко. Враг коварно атаковал машину, в которой он работал в поле", - рассказал начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин.

Кроме того, сообщалось, что оккупанты ударили по дорожникам на Харьковщине, в результате чего погибли двое 40-летних мужчин, а также 25-летняя гражданская женщина.

"Также получили ранения 32-летний и 47-летний мужчины. Пострадавших госпитализировали, им оказывается вся необходимая помощь. По предварительной информации, под ударом оказались работники ремонтно-дорожной службы", - отметил шолова Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.