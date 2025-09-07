Клиентов Ощадбанках предупредили о возможных штрафных санкциях, если они не придут в отделение.

Ощадбанк устанавливает ряд правил для своих клиентов. В случае их игнорирования банк может ограничить доступ к счету или назначить дополнительную комиссию. Одно из таких условий нужно выполнить до конца сентября.

Ранее мы называли возможные причины, почему не пришла пенсия на карту. Это возможно в случаях, когда пенсионер нарушает правила пользования выплатами.

Что нужно сделать клиентам Ощадбанка

На официальном сайте компании появилось предупреждение о том, что до 30 сентября некоторым клиентам нужно обязательно прийти в ближайшее отделение и пройти верификацию. Но перед тем, как записаться на прием в Ощадбанк, узнайте, кого это касается.

Процедуру нужно выполнить клиентам банка, которые в течение трех последних лет и более никак не пользовались банковским счетом - не переводили деньги, не обналичивали и не совершали онлайн-покупок. Обратите внимание: это правило касается владельцев не только обычных карт для расчета, но и депозитных вкладов.

Таким гражданам нужно лично обратиться в банк, чтобы актуализировать индивидуальные данные и доказать, что именно они являются владельцами счета. С собой нужно иметь идентификационный код и паспорт.

Если проигнорировать требование, то все деньги на указанной карте будут переведены в категорию недвижимых вкладов, что повлечет введение дополнительной комиссии для физлиц за обслуживание счета.

Напомним, что в сентябре новые правила для пользователей вводит также сервис объявлений OLX. У некоторых пользователей начнут удалять публикации с сайта.

