7 сентября 2025 года - важная для украинцев дата, в которую принято поздравлять наших защитников.

Дата 7 августа 2025 года очень значима для украинцев. В праздник сегодня в Украине чествуют один из видов войск ВСУ, а православные верующие готовятся к празднованию большого библейского события. Международное торжество посвящается пожилым родственникам.

Какой сегодня праздник церковный

Святых Макария Овручского, Евпсихия Кесарийского и мученика Созонта вспоминают в храмах ПЦУ. Также значительное событие наступает по новому стилю - канун праздника Рождество Пресвятой Богородицы, что было важным для прошлых поколений. В старом стиле 7 сентября это праздник епископа Тита Критского и святого Ерсиса Эдесского.

Какой сегодня праздник в Украине

Украинцы отмечают День военной разведки, незаменимой части армии, без которых были бы невозможны любые операции. Разведчики - это "уши и глаза" войска, которые знают всё о планах врага.

На первое осеннее воскресенье установлен День предпринимателя. С ним нужно поздравить всех близких и знакомых, кто является владельцем своего бизнеса, и пожелать им процветания.

В отечественной истории сегодня праздник рождения таких известных людей, как художник Александр Мурашко, авиаконструктор Игорь Богачевский, военнослужащий ВСУ и Герой Украины Владимир Жемчугов.

Какой сегодня праздник в мире

Необычное международное торжество посвящено древнему искусству - это День кружева и кружевных изделий, который прославляет разнообразие узоров. В некоторых странах Америки и Европы празднуется День бабушек и дедушек. На него принято ходить в гости к старшим родственникам и делать приятные сюрпризы.

Но это еще не все праздники сегодня. На планете также отмечаются День отказа от военных игрушек, День чистого воздуха, День рождения Google, День вымирающих видов Австралии.

Среди мировых знаменитостей именинниками 7 сентября являются британская королева Елизавета I, астрофизик Джеймс ван Аллен, химик Джон Корнфорт, актриса Эван Рейчел Вуд.

Какой сегодня праздник в народе

Если вы доверяете народной мудрости, ознакомьтесь с приметами сегодняшнего дня:

если много грибов появилось, то зима затянется;

груши еще не созрели - ждите теплого сентября;

птицы часто поют - к потеплению;

безоблачное небо сулит хорошую погоду на следующей неделе.

Для наших предков имело большое значение то, какой сегодня церковный праздник. Перед Рождеством Божьей Матери люди тщательно убирались в домах, чтобы на святое торжество ничего не делать. На огороде выкапывали лук и картошку, а в саду собирали яблоки. Из фруктов и овощей готовили пироги, запеканки и другие сезонные блюда.

Что нельзя делать сегодня

Не стоит давать непрошенные советы и судить других, иначе в вашей жизни начнутся проблемы. Под запретом хвастовство и гордыня. Не подходит праздник сегодня для свадьбы - по давним верованиям, такой брак не будет счастливым.

