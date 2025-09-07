Россия создала дрон-матку, которая работает со Starlink: что известно

Starlink официально запрещен в России, но военные обходят блокировку через черный рынок.

Российская компания "КБ "Валькирия"" представила на выставке беспилотник РД-8, который может управляться не только через радиоканал, но и с помощью Starlink или мобильных сетей. Презентацию заметили в сообществе VD: Разведка Врага, которое отслеживает новые разработки РФ.

На сайте разработчика указано, что предлагается серия беспилотников - РД-7, РД-8, РД-10 и РД-12. Они позиционируются как многофункциональные платформы: могут быть разведчиками, "матками" для FPV-дронов или ретрансляторами.

Характеристики РД-8

Размах крыла - 3,8 м

Два электродвигателя с гибридной силовой установкой

Бак - 5 л бензина

Масса: 30-35 кг в зависимости от конфигурации

Дальность полета - до 150 км

Скорость - крейсерская 80 км/ч, максимальная 200 км/ч

Продолжительность полета - 3-4,5 часа

Такой дрон может нести два FPV-дрона с боевой частью по 3 кг. Самый большой в линейке - РД-12, с размахом крыла 5 м и дальностью до 800 км у разведчика.

Starlink официально запрещен для российских военных и компаний, однако в РФ существует черный рынок терминалов. Продают преимущественно через Telegram-каналы.

Стоимость - около $1000 за комплект с подключением. Обслуживание часто рекламируют как "бесплатное". Для обхода блокировок используют украинские или европейские данные. В чатах покупателей даже публикуют инструкции, как избежать деактивации терминалов, и видео с российскими военными, которые уже пользуются системой.

Новые российские дроны - что известно

Как сообщал УНИАН, недавно в России разработали новый беспилотный летательный аппарат. Он предназначен для борьбы с окопными средствами радиоэлектронной борьбы. Дрон получил название "Велес-10.ДР".

Впоследствии стало известно, что дрон V2U российских оккупационных войск получил новую версию. Его заметили на нескольких направлениях фронта.

