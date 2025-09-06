В то время как большинство иностранцев посещают север Италии, настоящие жемчужины можно найти на юге.

Большинство туристов очень поверхностно знают Италию и кроме Венеции, Рима и Милана мало что могут сразу вспомнить. Тревел-журналистка Кейтлин Розати объездила всю Италию и знает эту страну очень неплохо. В статье для Business Insider она назвала свой любимый регион, куда возвращается с удовольствием.

"Хотя у меня прекрасные воспоминания о невероятной кухне Эмилии-Романьи и целебном соленом воздухе Сардинии, мое сердце украла Базиликата - регион, который я посетила шесть раз с 2021 года и который я считаю лучше всего сохранившейся тайной страны", - пишет она.

Регион Базиликата расположен на юге Италии между Апулией и Калабрией. Кейтлин сразу вспоминает живописные холмы и невероятную местную кухню. Каждый раз, когда кто-то спрашивает ее, какую часть Италии стоит посетить, она всегда называет Базиликату.

Видео дня

Этот регион не только красивый, но и относительно малолюдный. Здесь проживает менее 550 000 человек, и бывает не так много туристов.

Базиликата с двух сторон имеет выход к морю: на юге - к Ионическому, на западе - к Тирренскому. При этом пляжный отдых здесь довольно бюджетный, а при том пляжи первоклассные, а вода чистая и блестящая.

Также в регионе расположен Национальный парк Поллино - крупнейший в Италии. Он полон живописных пешеходных троп в горах, обсаженных соснами Лорикато.

Для ценителей древности здесь есть городок Матера - один из старейших непрерывно заселенных городов мира, ему почти 10 000 лет. Он славится сетью вырубленных в скале домиков-пещер Сасси-ди-Матера.

Гурманы тоже не будут разочарованы. Кроме вездесущих пиццы и пасты здесь можно попробовать пепероне круско - хрустящие сладкие перцы, которые существуют во многих интерпретациях. Фанатам сыра придется по вкусу качокавалло - сыр в форме капли, который обычно изготавливается из овечьего молока. Его подают разными способами, от жареных дисков до просто расплавленной на сковороде сырной массы.

Другие интересные направления для туризма

Как писал УНИАН, Турция остается интересным направлением для отдыха, хотя в последние годы страна начала терять туристов из-за пожаров, землетрясений и инфляции. Местный туристический бизнес опасается, что в будущем ситуация только ухудшится.

Также мы рассказывали о 5 городах Европы, которые стоит посетить осенью, чтобы в полной мере насладиться всеми их прелестями.

Вас также могут заинтересовать новости: