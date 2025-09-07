Уменьшить количество пластиковых отходов помогут два новых открытия.

ПЭТ-пластик широко используется в производстве бутылок, упаковки и текстиля, но он особенно трудно разлагается и представляет значительную угрозу для окружающей среды. Современные методы переработки часто являются медленными и неэффективными. Поэтому огромное количество пластиковых отходов накапливается на свалках и в океанах.

Но похоже, что теперь мир стал немного ближе к созданию действенных технологий переработки.

Как пишет Innovation news Network, исследователи из Университета Райса смогли генно модифицировать один из видов бактерий, усилив их природной аминокислотой под названием 3,4-дигидроксифенилаланин (ДОФА). После усовершенствования бактерии способны прилипать к поверхностям ПЭТ, подобно тому, как мидии располагаются на камнях. В испытаниях, проведенных при температуре 37°C, модифицированные бактерии продемонстрировали 400-кратное увеличение прилипания к ПЭТ-поверхностям по сравнению с немодифицированными бактериями.

После прилипания к ПЭТ-пластику в действие вступает вторая ключевая инновация бактерий - специально разработанный фермент под названием полиэтилентерефталатгидролаза. Этот фермент способен расщеплять длинные молекулярные цепи ПЭТ-пластика на меньшие, более управляемые фрагменты. В своих экспериментах исследователи достигли значительной деградации ПЭТ всего за одну ночь.

Это открывает ученым новые возможности для борьбы с загрязнением пластиковыми отходами.

Также новые способы перерабатывать ПЭТ-пластик искали ученые из Института Копенгагена. Они решили использовать химические новации для переработки пластика в новые структуры. Химики разработали метод, с помощью которого разложенный ПЭТ-пластик становится сырьем для создания нового типа сорбента, способного улавливать углекислый газ.

В статье, опубликованной в журнале Science Advances, описывается новый материал, который назвали BAETA. Он может поглощать углекислый газ атмосферы настолько эффективно, что его легко сравнить с существующими технологиями улавливания углерода.

"BAETA имеет порошкообразную структуру, которую можно гранулировать, и химически "обновленную" поверхность, что позволяет ему очень эффективно связывать и химически захватывать углекислоту. После насыщения углерод может высвобождаться путем нагрева, что позволяет концентрировать, собирать и хранить его или превращать в устойчивый ресурс", - пояснили исследователи.

Они ожидают, что технология будет сначала установлена на промышленных предприятиях, где выхлопные газы из дымоходов будут проходить через очистные установки с материалом BAETA для очистки их от углекислого газа.

Исследователь говорят, что были бы рады получить большие объемы Пэт-пластика. Например, из Мирового океана. Они надеются масштабировать производство нового материала благодаря этим отходам.

Напомним, что в Японии разработали новый вид пластика, который может очень быстро растворяться в морской воде. Ученые говорят, что пластик под воздействием соли распадается на компоненты, которые могут перерабатывать бактерии. Таким образом, говорят они, в воде не будет накапливаться микропластик, который загрязняет окружающую среду.

