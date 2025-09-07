Граждане нашей страны публично поделились своим мнением о происходящем.

Верховная Рада Украины в первом чтении поддержала законопроекты об уголовной ответственности за СЗЧ (самовольное оставление части) - №13260 и за неповиновение приказу - №13452. Это значит, что если законопроект будет принят в целом, даже суд не сможет смягчить наказание за СЗЧ - последствия такого законопроекта не заставили себя долго ждать. Украинцы моментально отреагировали в сети, и волна возмущений не утихает уже несколько дней.

Что думают украинцы о законопроекте про СЗЧ

В социальной сети Threads украинцы высказали свое мнение о санкциях, которые власть предлагает применять по отношению к случаям СЗЧ - наказание, по их мнению, слишком суровое.

"Раз вы такие законы штампуете, то может сразу и себе мобилизационные повестки выпишете? Ну чисто, чтобы на собственной коже проверить, как оно - от 5 до 10 лет без условного срока, но уже на нуле. А то из кресла Верховной Рады воевать значительно легче, чем в холодном блиндаже под обстрелами".

Видео дня

"Солдат три года в окопах - за СЗЧ 5-10 лет тюрьмы. Уклонист, который сидел дома - 3-5, еще и условно. Депутаты вместо того чтобы пойти на фронт, принимают такие законы. У нас наказывают тех, кто воевал, а не тех, кто боялся. Вот это их "справедливость".

"Не нравится работа? Уволился. Руководитель дурак? Уволился. Хочешь поехать к семье на др (День рождения - ред.)? Договорился с руководством и поехал. Военнослужащие не могут ничего из перечисленного сделать. Опасные, бессмысленные приказы - или делай, или до 10 лет лишения свободы. Хочешь поменять место службы? Говоришь с командиром, а он тебе: "Нуу... поменяешь, когда война закончится, потому что я тебе не дам разрешения". Закон 13260 и 13452 выдуман теми, кто никогда в войско не пойдет. Теми, кто сыновей отправили за границу".

Украинские воины, в свою очередь, также были возмущены новыми инициативами Верховной Рады.

"Я жизнью рисковал и после этого должен срок мотать? Так зачем мне возвращаться в армию и воевать за государство, которому я не нужен?"

"Мы не рабы! Должны быть сроки службы!!!!"

На новость о принятии законопроекта №13260, который позволяет отправить военного, самовольно покинувшего часть, в места заключения, отреагировал участник шоу "Топ модель по-украински" Реван Палюх, который в своем Instagram регулярно проводит сборы средств для нужд военных.

"Закон 13260 - это позор и издевательство над военными!".

Кроме дистанционного негодования, украинцы проявили себя и оффлайн, выйдя на митинги в поддержку военнослужащих. Акции протеста прошли во многих крупных городах Украины. К примеру, на Крещатике в Киеве митингующие требовали защитить права военных и перестать считать тех, кто защищает страну, рабами.

В социальной сети военные поблагодарили своих сограждан, вышедших на протесты.

"Как военнослужащий, благодарю всех, кто вышел на протесты против драконовских законопроектов 13260 и 13452! Нам невероятно важна поддержка надежного тыла!".

Вас также могут заинтересовать новости: