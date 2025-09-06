В существовании запрета на текущем этапе нет большого смысла.

Украинские производители оружия настаивают на необходимости открыть границы для экспорта их продукции, потому что это только усилит украинскую оборону. Об этом пишет Business Insider.

Экспорт украинского оружия запрещен с начала полномасштабного российского вторжения. По замыслу, это должно способствовать тому, что каждый произведенный снаряд пойдет на нужды собственной обороны. Но, как говорят оружейники, на самом деле это лишь ограничивает оборонные возможности страны.

Как объясняют представители отрасли, уже сейчас их производственные мощности значительно превышают тот объем готовой продукции, который украинское правительство способно купить. По словам Сергея Гончарова, генерального директора Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины, сегодня потенциал производства втрое превышает покупательную способность правительства.

Таким образом, производственные мощности простаивают без дела. Если бы их удалось полностью загрузить, это бы снизило себестоимость производства отдельной единицы оружия и дало бы больше денег на разработку новых образцов оружия.

Украинские оружейники говорят, что имеют большой спрос на свою продукцию от иностранных покупателей и готовы немедленно начать экспорт, если правительство снимет ограничения.

Гончаров отмечает, что большие масштабы производства означают меньшую себестоимость единицы продукции, поскольку производственные мощности используются эффективнее. К тому же заработки украинских экспортеров - это доходы украинской экономики и государственного бюджета в частности. Все в купе означает, что украинское правительство сможет купить больше оружия (потому что оно будет дешевле и само правительство будет иметь больше денег), и это усилит украинскую армию.

К тому же украинские компании могли "выгнать россиян с этого рынка" и предотвратить поступление денег в российскую оборонную промышленность, говорят оружейники.

