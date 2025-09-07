"Укрзализныця" подтвердила повреждение железнодорожной инфраструктуры в Полтавской области из-за массированного российского удара в ночь на 7 сентября и предупредила об изменении маршрута ряда поездов.

Как сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский, ряд поездов будут следовать измененным маршрутом.

"Часть пассажиров будем в сотрудничестве с ОВА и местными властями подвозить автобусами", - добавил он.

Кроме того, в "Укрзализныце" сообщили, что из-за вызванных обстрелом повреждений инфраструктуры в Кременчугском районе поезда №59 Одесса-Харьков и №8 Харьков-Одесса будут следовать по измененному маршруту через станции Полтава-Киевская, Ромодан, Гребенка, им. Тараса Шевченко (Смела), Знаменка. До станции Кременчуг пассажиров будут подвозить автобусы.

Поезд №260 из Чопа будет курсировать до станции Крюков-на-Днепре, откуда также запланирован трансфер автобусами. Аналогично для обратного маршрута - автобусы уже будут ждать пассажиров возле вокзала Кременчуга в 13:30 с последующей пересадкой в вагоны в Закарпатье.

"В ближайшие дни, пока будет продолжаться многокомпонентный ремонт, точно будут задержки поездов в регионе, связанные с объездом пораженного участка. Также будем использовать автобусы для доставки в/из Кременчуга от ближайших доступных станций", - акцентировала "Укрзализныця".

Там добавили, что кроме этого, обстрелом поврежден пригородный подвижной состав в Кременчуге, вместо которого на маршруты уже выведен резервный. Впрочем, электропоезда №6663 Кременчуг-Знаменка (Користовка) и №6664 Знаменка (Користовка)-Кременчуг в сутки 07.09.2025 не будут курсировать из-за инфраструктурных восстановительных работ.

Удар по Полтавщине

Ночью россияне атаковали Полтавскую область и нанесли удар по мосту через Днепр в Кременчуге. Мост перекрыт. В самом городе прогремели десятки взрывов.

Мэр Кременчуга Виталий Малецкий сообщал, что на время перекрытия моста принимаются все необходимые меры для обеспечения жизнедеятельности на обоих берегах города.