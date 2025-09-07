Премьер-министр также поделилась фотографиями с демонстрацией повреждений.

Россия нанесла очередной массированный удар по Украине, в ночь на 7 сентября. Под огнем оказался ряд городов, включая Киев, Одессу, Днепр, Кривой Рог и другие. Впервые, в результате атаки, с начала полномасштабной войны было повреждено здание Правительства, заявила премьер-министр Юлия Свириденко.

"Крыша и верхние этажи. Спасатели тушат пожар. Благодарю их за работу. Здания мы восстановим. Но потерянные жизни не вернуть. Враг ежедневно терроризирует и убивает наших людей по всей стране", - отметила она в Telegram.

Свириденко подчеркнула, что мир должен начать действовать, а не реагировать на разрушения словами. В частности, необходимо усиление санкционного давления на Россию — против ее газа и нефти.

"А главное — Украине нужно оружие. То, что остановит террор и не позволит России каждый день пытаться убивать украинцев", - отметила премьер-министр.

Массированный удар России по Украине в ночь на 7 сентября

Ранее УНИАН сообщал, что были атакованы Киев, Харьков, Запорожье, Кривой Рог, Кременчуг и Одесса. В результате массированной атаки погиб годовалый ребенок, повреждены объекты инфраструктуры.

Кроме того, стало известно, сколько Россия запустила дронов и ракет для удара по Украине. Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что в небе над нашей страной было более 800 "Шахедов" и беспилотников-имитаторов. Также Россия использовала 13 ракет "Искандер" разных модификаций.

