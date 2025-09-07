Открытие "темного кислорода" имеет серьезные последствия для добычи полезных ископаемых.

Ученые обнаружили, что кислород может образовываться в глубинах океана, что ставит под сомнение давние теории относительно его происхождения. Такой факт уже назвали "темным кислородом", который вызывает серьезные опасения относительно будущего глубинных океанических сред, ведь горнодобывающие компании исследуют дно океана в поисках полезных ископаемых, пишет ECONews.

В 2013 году океанолог Эндю Свитман во время исследования в изолированной зоне Кларион-Клиппертон (большой участок Тихого океана) впервые заметил странное явление. Его датчики сигнализировали, что образование кислорода происходило на глубине около 4000 метров, где не проникает солнечный свет.

Сначала исследователь подумал, что его оборудование сломалось, ведь общепризнанно, что образование кислорода является прерогативой фотосинтезирующих организмов, которые зависят от солнечного света. Однако после многих анализов и проверки своего оборудования Свитман сделал невероятный вывод.

"Кислород образовывался на дне океана благодаря природным металлическим конкрециям, которые содержат такие ценные минералы, как кобальт, никель и литий. Это открытие, недавно опубликованное в журнале Nature Geoscience, указывает на новый источник кислорода в наших морях, что ставит под сомнение современные представления о глубоководных океанических средах и их функционировании", - говорится в материале.

Океанолог вместе со своей командой выдвинул гипотезу, что металлические конкреции работают как природные батареи, расщепляя морскую воду на водород и кислород с помощью процесса, который называется электролиз.

"Находясь в соленой воде, конкреции производят электрические волны, которые могут способствовать разделению частиц воды, высвобождая кислород в окружающую среду. Эксперименты, проведенные в лаборатории, показали, что энергия, производимая конкрециями, похожа на энергию обычной батарейки типа АА", - объяснили в издании.

Несмотря на то, что эта энергия не достигает уровня, который нужен для электролиза морской воды, свидетельствует о том, что когда конкреции группируются одновременно на дне океана, то они могут генерировать достаточную энергию для запуска этого процесса.

В то же время открытие "темного кислорода" имеет серьезные последствия для добычи полезных ископаемых в глубоком океане, а именно в богатой зоне Кларион-Клиппертон, на которую уже претендуют несколько компаний. По словам ученых, эта добыча представляет опасность для глубоководных океанических сред, которые зависят от кислорода этих конкреций.

"Морские исследователи, включая Свитмана, предостерегают о возможном разрушении сред обитания, а также биоразнообразия в этих малоизученных районах. Более 800 морских ученых из 44 стран подписали петиции о приостановлении глубоководной горной промышленности, подчеркивая опасность нарушения массово неизвестных сред обитания", - добавили в ECONews.

