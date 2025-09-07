Блогерша обручилась с известным футболистом.

Вчера, 6 сентября, блогер Даша Квиткова и футболист киевского ФК "Динамо" Владимир Бражко объявили о помолвке. С тех пор главной темой обсуждений в сети стало ценное обручальное кольцо звездной невесты.

В своем Instagram Квиткова поделилась фотографиями с важного события в жизни. Очевидно, что девушка не рассчитывала на такой расклад событий, ведь как она отметила в блоге, они с любимым планировали просто поиграть в гольф. Хотя такой сюрприз и сбил с толку Дашу, но не помешал ей сказать ожидаемое Владимиром "да".

Блогерша решила сразу похвастаться подписчикам своим изысканным кольцом, которое, к слову, является очень дорогостоящим. На безымянном пальце Квитковой теперь сияет украшение с большим бриллиантом в форме капли, который украшен мелкими камнями.

Вероятно, это обручальное кольцо от элитного ювелирного бренда Cartier, стоимостью от 58 до 145 тысяч долларов. Также по форме украшение напоминает кольцо от Graff, которое стоит более 8 тысяч долларов. Именно такие обручальные кольца можно часто заметить у голливудских звезд.

Напомним, что Квиткова и Бражко официально подтвердили свой роман в июле, когда Владимир публично поздравил Дашу с днем рождения и назвал ее "любимой".

