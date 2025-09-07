Новые пончо сливаются с окружающей средой и делают морпехов почти невидимыми ночью и днем.

Королевские морские пехотинцы Великобритании получили на вооружение специальные камуфляжные пончо, которые маскируют тепло тела и делают бойцов почти невидимыми для тепловизионных камер и дронов-разведчиков. Новое снаряжение сравнивают с "плащом-невидимкой Гарри Поттера", пишет The Telegraph.

Технология Saab Barracuda Soldier, разработанная шведским производителем Saab, рассеивает тепловое излучение солдата, позволяя сливаться с окружающей средой как днем, так и ночью. Пончо имеют две стороны, которые приспосабливаются к условиям местности.

"Это защищает пользователя от тепловых изображений, особенно от малых БПЛА, - пояснил сержант Карл Смит из 45-го полка Commando, - Это, по сути, плащ-невидимка для коммандос".

По словам военных, решение приобрести новые плащи приняли после анализа угроз, которые показала война в Украине. Дроны с тепловизионными камерами неоднократно уничтожали пехоту на открытой местности.

"Если вас не видно - вас нельзя поразить", - подчеркнул Смит.

В то время как британские коммандос получили современный термокамуфляж, российские военные часто пользуются некачественными или неправильно примененными аналогами. На обнародованных кадрах их плащи наоборот выдавали позиции, создавая контрастные пятна на фоне местности.

Украинские же военные уже испытывали термокамуфляжные костюмы, которые оказались значительно эффективнее российских.

Плащи-невидимки на фронте

Как сообщал УНИАН, российские солдаты, которые пытаются избежать обнаружения украинскими беспилотниками, наоборот становятся для ВСУ легкой добычей. Оккупантам выдают "плащи-невидимки", но они не маскируют, а наоборот облегчают задачу украинской разведки.

Эта спецодежда должна была маскировать тепло тела солдат, делая их менее заметными для тепловизоров и приборов ночного видения. Впрочем, несовершенная технология изготовления и отсутствие подготовки среди военных обернули это снаряжение на противоположный эффект. Вместо исчезновения в инфракрасном спектре солдаты стали "черными пятнами" на теплом фоне, четко заметными для украинских FPV-дронов.

