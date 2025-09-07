Зеленский о ночной атаке РФ: Такие убийства - сознательное преступление и затягивание войны

По состоянию на 10:00 подтверждено 20 пострадавших и двое погибших от российской атаки по Киеву.

Такие убийства, как совершила Россия во время ночной атаки на Украину, сейчас, когда давно могла начаться реальная дипломатия, - сознательное преступление и затягивание войны.

Об этом в своем Telegram-канале заявил президент Украины Владимир Зеленский, который отметил, что с ночи еще продолжается ликвидация последствий российских ударов.

"Более 800 дронов, 13 ракет, из них четыре - баллистика. По предварительной информации, несколько дронов пересекли границу Украины и Беларуси", - подчеркнул он.

Глава государства напомнил, что в Киеве произошло разрушение обычных жилых домов. В одном из них были разбиты перекрытия между четвертым и восьмым этажами. "По состоянию на сейчас известно о двух погибших людях, из них один ребенок. Мои соболезнования всем родным и близким", - отметил Зеленский и добавил, что в целом только в столице - десятки пострадавших.

Кроме того, напомнил он, было повреждено здание Кабинета министров Украины - начался пожар на верхних этажах.

"Более 20 домов и детский сад повреждены в Запорожье. Есть разрушения торговых складов в Кривом Роге, погибшие люди в Сафоновке на Сумщине и Черниговщине. Был прилет по многоэтажке в Одессе. Многие регионы пострадали за минувшие сутки. Всюду, где нужно, работают наши службы", - подчеркнул президент.

Зеленский подчеркнул: "Такие убийства сейчас, когда давно могла начаться реальная дипломатия, - сознательное преступление и затягивание войны. Не раз звучало в Вашингтоне, что за отказ говорить будут санкции. Должны реализовать все, о чем договорились в Париже. Рассчитываем и на реализацию всех договоренностей по усилению нашей ПВО. Каждая дополнительная система спасает гражданских от этих подлых ударов".

Он отметил, что мир "может заставить кремлевских преступников перестать убивать, нужна только политическая воля".

В то же время Тимур Ткаченко, начальник Киевской городской военной администрации сообщил, что по состоянию на 10:00 подтверждено 20 пострадавших и двое погибших от российской атаки по Киеву.

Массированная атака на Украину - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее Ткаченко заявил, что более 10 локаций в Киеве получили повреждения в результате вражеской атаки в ночь на 7 сентября.

В 16-этажке в Святошинском районе - это последние три этажа. А в одной из поврежденных 9-этажек района произошло частичное разрушение с 4 по 8 этаж. Здесь по состоянию на сейчас двое погибших, среди них ребенок: россияне убили мать и ее сына, которому было всего три месяца, а у отца - тяжелые травмы.

