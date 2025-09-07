Неизвестные беспилотники попали по одной из технологических установок Ильского НПЗ в Краснодарском крае.

Ночь на 7 сентября у оккупантов выдалась "неспокойной" — на Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае внезапно обрушилась атака дронов неизвестного происхождения.

По данным местного оперштаба в Telegram, "обломки" беспилотников упали прямо на территорию завода в Северском районе, вызвав возгорание одной из технологических установок. Сообщается якобы пожар был небольшой, всего несколько квадратных метров, и его оперативно потушили. Кадры, опубликованные в интернете, говорят об обратном.

Его производственные мощности составляют около 6,6 миллиона тонн нефти в год. Этот завод, как известно, уже не раз становился мишенью атак.

Что известно об ударах по российских НПЗ

Ранее УНИАН сообщал, что недавно пострадал Рязанский НПЗ. Было зафиксировано попадание в установку первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6, ориентировочная мощность которой составляет 6 млн тонн нефти в год.

Кроме того, мы рассказывали, что из-за продолжающихся ударов по нефтеперерабатывающим заводам Путин будет вынужден уже в течение ближайших месяцев сесть за стол переговоров. Аналитики считают, что сейчас выведено из строя от 15 до 20 процентов топливного производства России.

