Загорелись пожары, разрушениям подверглись жилые дома и склады с зерном.

Сегодня, 7 сентября, российская оккупационная армия нанесла массированный дроновой удар по Одессе и пригороду. В результате атаки пострадали три человека.

Как передает корреспондент УНИАН, под утро в течение нескольких часов россияне запускали "шахеды" по Одессе, в частности со стороны Черного моря. В разных районах города были слышны взрывы, стрельба. Ударные беспилотники пролетали прямо над жилыми домами, было отчетливо слышно их жужжание.

В пресс-службе Одесской областной прокуратуры рассказали, что утром вооруженные силы РФ массированно атаковали ударными беспилотниками Одессу, Одесский район и еще один населенный пункт региона. В частности, в населенных пунктах, прилегающих к областному центру, и в одном селе повреждены 5-этажка, складские помещения с зерном и 7 автомобилей.

"Из-за атаки врага в Одессе пострадали три гражданских лица - 73-летняя, 27-летняя женщины и 36-летний мужчина. Пострадавших женщин направили в больницу, мужчине на месте оказали первую медицинскую помощь", - добавили в ведомстве.

Также в Одессе частично разрушен спортивно-концертный комплекс и повреждены две многоэтажки. По фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины) начато расследование.

Как уточнили в региональном главке ГСЧС, в результате атаки в Одессе поврежден Дворец спорта, и многоэтажный жилой дом, где пожарные ликвидировали пожар на верхнем этаже. "Также получил повреждения 9-этажный жилой дом, где спасатели ликвидировали возгорание на четвертом этаже. Кроме этого, произошли возгорания складского здания и автомобилей. Психологи ГСЧС оказали помощь 22 лицам", - рассказали в пресс-службе ГУ ГСЧС.

По словам спасателей, их работу осложняли повторные сигналы воздушной тревоги.

Всего в ликвидации последствий массированного удара привлекалось 17 единиц техники и более 90 пожарных.

Глава Приморской районной администрации Одессы Марат Королев показал, в каком состоянии находятся дома на улице Среднефонтанской, где произошел один из "прилетов" в жилой дом. В зданиях вокруг выбиты стекла, стекла - на асфальте и тому подобное. Чиновник сказал, что вскоре здесь развернут оперативный штаб, людям, жилье которых пострадало, помогут "закрыть" окна.

В социальных сетях очевидцы пишут, что на улице Среднефонтанской российский дрон буквально влетел в многоэтажку, в которой образовалась огромная дыра.

Массированная атака на Украину

Как писал УНИАН, в ночь на 7 сентября российские оккупанты запустили по Украине более 800 ударных БПЛА и ракет. По данным Воздушных Сил ВСУ, зафиксировано 805 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов, 9 крылатых ракет "Искандер-К", 4 баллистические ракеты "Искандер-М/KN-23". Силам обороны удалось сбить/подавлить большинство из целей - 747 БПЛА, а также 4 ракеты "Искандер-К". Зафиксировано попадание 9 ракет и 56 ударных БПЛА в 37 локациях, падение обломков в 8 локациях.

Премьер-министр Украины Юля Свириденко заявила, что впервые с начала полномасштабной войны повреждено здание Правительства, спасатели тушат пожар.

В столице - почти 20 человек травмированы, погибло по меньшей мере два человека, в том числе - маленький ребенок. В Кривом Роге произошли попадания в объекты транспортной и городской инфраструктуры, частный сектор, пострадали три человека.

Также враг атаковал Полтавскую область - россияне нанесли удар по мосту через Днепр в Кременчуге и т.д.

