Сильной магнитной бури уже не ожидается, хотя кратковременные возмущения возможны.

7 сентября магнитные бури на Земле наконец начнут прекращаться. В этот день сильной магнитной бури не ожидается однако в отдельные часы активность может повысится до уровня G1 - слабая магнитная буря.

По данным meteoagent, после слабой бури 6 сентября геомагнитная ситуация стабилизируется, и 7 число пройдет относительно спокойно.

По прогнозам, в среднем Кp-индекс в течение дня будет держаться на уровне 3–4, что указывает на спокойное состояние магнитосферы Земли. Это значит, что сильных возмущений не предвидится, а следовательно, и заметного влияния на самочувствие людей и работу техники не будет.

Однако в отдельные часы во второй половине дня есть вероятность небольших возмущений.

Магнитные бури - что важно знать

Интенсивность магнитных бурь оценивается по Kp-индексу от 0 до 9: чем выше показатель, тем сильнее возмущение. Слабые бури обычно проходят почти незаметно, тогда как мощные способны вызвать перебои в работе радиосвязи и даже полярные сияния в несвойственных широтах, в том числе и в Украине.

