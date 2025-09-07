В Сумской области российские оккупанты атаковали палаточный лагерь гражданских людей, в результате чего есть погибшая и раненые.
Об этом в Telegram-канале сообщил Олег Григоров, начальник Сумской областной военной администрации (ОВА). Поздно вечером 6 сентября он заявил, что в результате вражеской атаки на окраине Путивльской общины погиб человек, есть раненые.
"Среди пострадавших - 9-летний ребенок. Раненых госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь. Все обстоятельства уточняются", - написал глава ОГА.
Уже сегодня утром Григоров сообщил, что "вчера поздно вечером Россия атаковала палаточный лагерь гражданских в пригороде Путивльской общины".
"Мирный отдых людей враг превратил в трагедию. От осколочного ранения погибла 51-летняя женщина - еще до приезда медиков", - отметил он.
Кроме того, добавил глава ОВА, ранения получили семь человек, среди них - 8-летний мальчик и его родители. Всех их госпитализировали.
"Пострадавшим оказывают медицинскую помощь, их состояние предварительно средней тяжести", - сообщил Григоров.
Удар оккупантов по Украине
В ночь на 7 сентября российские захватчики ударили, в частности по Киеву, Харькову, Запорожью, Кривому Рогу, Кременчугу и Одессе. Пострадало много людей, погиб годовалый ребенок. Также были повреждены объекты инфраструктуры.
Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что впервые с начала полномасштабной войны России против Украины в результате атаки было повреждено здание правительства.