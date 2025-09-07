Опытные садоводы рассказали про способы, о которых вы могли даже не знать.

Вы, возможно, знаете, что садоводы и фермеры используют древесный уголь в своих садах, но, скорее всего, речь идет не о том угле, о котором вы могли думать. Уголь для гриля (брикеты для барбекю), изготавливается из прессованной стружки, угля и различных химических добавок для топлива, что делает его непригодным для садоводства.

С другой стороны, полезные виды угля, такие как биоуголь и древесный уголь, могут значительно улучшить состояние сада, пишет Martha Stewart со слов экспертов по садоводству. Сообщается, что эти виды угля улучшают структуру почвы и её аэрацию, повышают удержание воды и питательных веществ, нейтрализуют токсины и загрязнения, а также стимулируют активность микроорганизмов в почве.

Виды угля для использования в саду

Хотя большинство людей рассматривают уголь преимущественно как топливо для барбекю, существуют и другие виды угля, которые можно использовать в саду. Выбор правильного типа крайне важен для здоровья и продуктивности растений.

Биоуголь

Биоуголь — это твердый углеродистый материал, специально созданный для применения в почве, объясняет директор Нью-Йоркского центра органического переработки и образования Дебора Аллер. Он получается при нагревании органического материала в условиях с низким содержанием кислорода или без него в процессе, называемом пиролизом.

Пиролиз стабилизирует углерод, делая биоуголь долговечным почвенным улучшителем с отличной пористостью. Он помогает почве удерживать воду и питательные вещества, а также служит средой для микроорганизмов.

"В теории любой органический материал, также называемый сырьем, может использоваться для производства биоугля. Сырьём могут быть древесные отходы, сельскохозяйственные побочные продукты, инвазивные растения или навоз", — объясняет эксперт. Наиболее часто используют древесные отходы.

Древесный уголь

Этот полностью натуральный продукт изготавливается из 100% древесины и не содержит токсичных добавок. Древесину обжигают в условиях низкого содержания кислорода до полного углеродирования, в результате чего получаются куски древесного угля неправильной формы.

Его можно использовать в саду для добавления органики, улучшения структуры почвы и удержания важных питательных веществ, таких как азот.

Зола древесного угля

Зола древесного угля — это светло-серый порошок, остающийся после сжигания древесного угля. Она богата важными элементами: калием, кальцием, фосфором, магнием, медью, железом и цинком.

Однако зола может повышать pH почвы, поэтому не следует вносить её в больших количествах.

Активированный уголь

Активированный уголь — это тонкий черный порошок, получаемый из углеродистых материалов, таких как уголь, кокосовые скорлупы или древесина, которые подвергаются высокотемпературной обработке.

В результате образуется множество мелких пор, что увеличивает поверхность и способность к адсорбции на частицах угля.

Лучшие способы использования угля в саду

Теперь, когда вы знаете особенности этого полезного почвенного улучшителя, доцент и специалист по декоративному садоводству Университета Мэна Манджот Каур Сидху делится эффективными способами применения угля в саду, чтобы улучшить почву и растения.

В качестве добавки к почве

Внесение угля в почву улучшает её структуру, пористость, способность удерживать воду и питательные вещества, объясняет Сидху. Его также используют для нейтрализации кислотности почвы.

Для ускорения компостирования

Добавление угля в компост ускоряет процесс разложения, так как структура угля служит средой для полезных микроорганизмов, необходимых для компостирования. Уголь также помогает нейтрализовать неприятные запахи и балансировать соотношение углерода и азота в компостной куче.

Для горшечных растений

Слой активированного угля толщиной около 5 см можно положить на дно контейнеров под грунт. "Это помогает обеспечить циркуляцию воздуха для корней, дренаж (особенно в контейнерах без отверстий для стока), предотвращает грибковые болезни и избыточное накопление минералов, поглощая лишние питательные вещества", — говорит Сидху.

В качестве мульчи

Уголь можно использовать как мульчу, создавая защитный пористый слой на поверхности почвы, аналогичный органическим мульчам. Такой слой подавляет рост сорняков и сохраняет влагу в почве. Пористая структура угля удерживает питательные вещества, предотвращая их вымывание, и позволяет растениям постепенно использовать их.

