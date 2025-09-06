Быстрые драники без хлопот готовятся без натирания - самого сложного шага в рецепте.

Драники относяся к тем блюдам, которые приятно есть, но неприятно готовить. Долго натирать картофель - дело не самое увлекательное. А если бульба мелкая и её много, то процесс превращается в пытку.

К счастью, есть способ значительно упростить рецепт. Зная, как сделать драники, если нет тёрки, готовить будет в удовольствие. А на вкусе эта хитрость отобразится лишь в лучшую сторону. Такие деруны получаются особенно нежными.

Быстрые ленивые драники

Для измельчения картофеля вместо терки мы используем блендер или кухонный комбайн, но удобнее всего мясорубка. Помимо основного ингредиента можно добавить другие овощи (морковь, кабачок, свеклу) или фарш, легко создавая новые вариации блюда. На перемалывание уходит не более 10 минут, и ещё 10 хватит для жарки, особенно если делать небольшое количество.

Берем такие продукты:

килограмм картошки;

крупная луковица;

яйцо;

столовая ложка муки;

подсолнечное масло;

соль, перец, специи на личное усмотрение.

Картошку и луковицу моем, очищаем, нарезаем большими произвольными кусками. Проталкиваем основу на драники через мясорубку. Если хотите получить рассыпчатую структуру, то пропустите один раз через крупную сетку. Для нежных и однородных изделий измельчите два раза.

Если бульба попалась сочная и выделила много сока, то слейте лишнюю жидкость через сито. Потом в картофельную массу добавляем соль, специи, яйцо и ложку муки. Всё быстро перемешиваем, пока смесь не обветрилась. Муки может пойти больше - если изделия совсем не держат форму, добавьте еще ложку.

На сильно разогретую сковороду выливаем пару ложек масла и выкладываем тесто. Поджариваем драники без терки 2-3 минуты с обеих сторон на сильном огне. Готовую закуску желательно выложить на бумажные салфетки, чтобы впитался ненужный жир.

К дерунам рекомендуется подавать сметану, шкварки или грибы, но и сами по себе они очень вкусные. По желанию тесто для драников можно заморозить, чтобы получились домашние полуфабрикаты.

