Эффективной технологией противодействия FPV-дронам могут стать такие же дроны, которые будут выступать перехватчиками.

Противодействовать дронам на поле боя можно благодаря комплексам активной защиты, однако их эффективность зависит от обстоятельств. Об этом в интервью УНИАН рассказал топ-менеджер Dronarium Academy Дмитрий Следюк.

"Их эффективность зависит от того, сколько дронов против вас отправили. Потому что все эти системы эффективны, в частности комплексы активной защиты, но очень долго перезаряжаются", - сказал он.

Эксперт напомнил, что FPV-дрон дешевые в производстве. Поэтому на уничтожение ценных пушек могут отправлять десятки дронов, чтобы их количество превышало количество зарядов в пушке. Решением противодействия он считает технологию дронов-перехватчиков.

"На сегодня уже есть примеры, когда тяжелые дроны-бомберы вылетают в сопровождении дронов-перехватчиков, которые противодействуют другим дронам, пытающимся уничтожить ваши дроны. Это уже реально воздушные бои дронов. Россияне прикрепляют на свои "Орланы" ударные FPV-дроны - "Орлан" здесь работает и как "матка", и как ретранслятор сигнала", - сказал Следюк.

Он добавил, что в противодействии и применении дронов уже используется много решений, и будут появляться еще новые.

Напомним, что украинские военные используют искусственный интеллект для управления роем дронов, чтобы атаковать врага или преодолеть оборону объекта. Это позволяет уменьшить количество операторов. Есть данные о том, что эта технология уже использовалась в бою. Впервые ее использовали еще в прошлом, 2024 году, для дистанционного минирования.

ПО уже использовали для 3, 8 и 25 дронов, которые объединили в рой. Но такая технология позволяет одновременно задействовать десятки или более дронов. В их числе может быть дрон-разведчик и другие.

