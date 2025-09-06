По предварительным данным, возникло возгорание транспортной ленты.

В морском торговом порту "Черноморск" (Одесская область) масштабный пожар. Видео и фото с места происшествия публикуют в местных Telegram-каналах. Также факт пожара подтвердили в официальных органах.

По словам мэра города Василия Гуляева, за пределами общины произошел пожар. Он утверждает, что ситуация полностью контролируется - на месте работают подразделения ГСЧС.

"Спасатели принимают все необходимые меры, и в ближайшее время пожар будет ликвидирован. Просим жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации", - подчеркнул Гуляев.

Видео дня

В региональном главке ГСЧС подтвердили факт пожара.

"По предварительной информации, возникло возгорание транспортной ленты на территории порта в городе Черноморск, подразделения работают на месте", - сообщили спасатели.

Больше новостей о пожарах

Как писал УНИАН, в мае на Белоцерковской ТЭЦ произошел пожар. В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины сообщили, что спасатели ликвидировали пожар недействующей градирни для охлаждения воды на территории Белоцерковской ТЭЦ площадью 960 квадратных метров. Во время ликвидации возгорания было обнаружено два обгоревших тела.

В январе в отеле на горнолыжном курорте Драгобрат в Карпатах вспыхнул масштабный пожар. Говорилось, что пожар вероятно возник из-за взрыва баллона с газом. Были эвакуированы 20 отдыхающих. Пожар помогали укротить специалисты горного поисково-спасательного отделения села Квасы, которые дежурят на Драгобрате.

Вас также могут заинтересовать новости: