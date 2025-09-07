Этот нефтеперерабатывающий завод задействован в обеспечении вооруженных сил России.

Поражены мощности Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае России, а также линейно-производственная диспетчерская станция "8-Н", которая входит в комплекс магистрального нефтепровода "Стальной конь".

Как сообщается в Telegram-канале Генерального штаба Вооруженных сил Украины, поражены были важные объекты российских оккупантов.

Так, в рамках снижения наступательного потенциала врага и осложнения поставок горючего и боеприпасов в воинские части захватчиков, в ночь на 7 сентября подразделения ракетных войск и артиллерии, а также Сил беспилотных систем ВСУ, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, поразили линейно-производственную диспетчерскую станцию (ЛПДС) "8-Н" в районе населенного пункта Найтоповичи Брянской области России.

Отмечается, что ЛПДС "8-Н" входит в комплекс магистрального нефтепровода "Стальной конь", мощность перекачки которого составляет 10,5 млн тонн. "Объект имеет стратегическое значение для обеспечения транспортировки нефтепродуктов для российской оккупационной армии. Зафиксированы многочисленные попадания с последующим возникновением пожара в районе насосной станции и резервуарного парка", - говорится в сообщении.

Кроме того, подразделения Сил специальных операций ВСУ осуществили огневое поражение мощностей Ильского НПЗ в Краснодарском крае России.

"Этот нефтеперерабатывающий завод ежегодно перерабатывает 6,42 млн тонн нефти и задействован в обеспечении вооруженных сил РФ. Фиксировались взрывы и пожар в районе объекта. Результаты поражения уточняются", - сообщили в Генштабе.

Также подтверждено было успешные попадания по местам дислокации личного состава оккупантов и складах материально-технического обеспечения российских воинских частей в Курской области России. Результаты огневого поражения уточняются.

Удары по российским НПЗ

Как сообщал УНИАН, ранее оперативный штаб Краснодарского края России по Ильскому НПЗ заявил, что "обломки" беспилотников упали прямо на территорию завода в Северском районе, вызвав возгорание одной из технологических установок.

Сообщалось, что пожар якобы был небольшим - всего несколько квадратных метров, и его оперативно потушили. В то же время кадры, опубликованные в интернете, свидетельствуют об обратном.

