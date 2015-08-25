Артемовск снова станет Бахмутом

В течение пяти дней (17.08. - 21.08) в артемовских общеобразовательных школах проходили общественные слушания относительно переименования города и нескольких улиц, названия которых содержат символику коммунистического режима, сообщается на сайте Артемовского горсовета.

На слушаниях присутствовали жители микрорайонов, представители Артемовского городского совета, общественных организаций и СМИ.

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Были заслушаны предложения относительно переименования города и улиц. По результатам обсуждения принято решение поддержать предложения относительно возвращения исторического названия города.

Справка УНИАН. Артемовск – расположенный на реке Бахмутка город областного значения Донецкой области, административный центр Артемовского района. До 1924 года город носил название Бахмут. В 1924 году его переименовали в честь российского революционера Федора Сергеева (Артема).