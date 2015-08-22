В Николаеве задержали группу пророссийских пропагандистов, которые призывали создать "ННР" (фото, видео)

Прокуратура Николаевской области во взаимодействии с УСБУ пресекла противоправную деятельность группы пророссийски настроенных активистов, которые готовили в регионе ряд пропагандистских акций в преддверии и во время празднования Дня Независимости.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

«20 августа ночью в городе Николаеве сотрудники УСБУ в области задержали группу лиц из семи местных жителей возрастом от 19 до 41 года во время расклеивания листовок антигосударственного содержания», - сообщили в пресс-службе.

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Во время обысков у задержанных изъято два самодельных взрывных устройства, две гранаты, более 500 патронов, компьютерная техника и средства связи, печатная антигосударственная продукция, специальная методическая литература для диверсионной работы и список местных патриотов.

Задержанным лицам сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), санкция которой предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Всем подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование.