СБУ сообщила о наступлении боевиков накануне Дня Независимости и их потенциальных мишенях

Накануне Дня Независимости Украины террористы готовят наступление на украинские позиции, также не исключены террористические проявления на мирных территориях страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель СБУ Василий Грицак заявил в интервью журналистам.

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“Что касается зоны АТО, то у нас есть информация о подготовке наступления со стороны войск так называемых “ДНР” и “ЛНР”. Что касается диверсионной работы, то однозначно мы усилили меры безопасности, потому что должны сделать все возможное и невозможное, чтобы отпраздновать День Независимости спокойно и в столице, и во всех регионах”, - сказал Грицак.

Также он сообщил, что сегодня в Николаевской области были проведены обыски, в ходе которых изъята взрывчатка, агитационная литература и задержаны лица, которые хотели создать на территории Николаевской области очередную так называемую “народную республику”.

Кроме того, Грицак добавил, что все силы и средства СБУ приведены в полную боевую готовность, чтобы реагировать на любую информацию о подготовке террористического, диверсионного или любого другого акта.

Также он подтвердил слова экспертов о том, что потенциальной мишенью террористов в зоне АТО могут стать электростанции и электрораспределительные объекты.

“И Кураховская, и Змиевская, и Счастьинская, и Углегорская электростанции являются объектами повышенных устремлений со стороны противника. Поэтому мы уделяем повышенное внимание этим объектам в антидиверсионном отношении. Там работают наши группы, группы центра специальных операции, где мы работаем совместно с Нацгвардией и Вооруженными силами, чтобы не допустить захвата этих объектов или совершения на них диверсий”, - сказал Грицак.

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Также он добавил, что во время отражения атаки на один из объектов российской диверсионной группы был тяжело ранен сотрудник центра специальных операций “Альфа” по имени Роман.

“Он получил тяжелое ранение именно во время отражения атаки диверсионной группы, я думаю, что это была российская группа, судя по характеру ее работы и использованному ею оружию. Мы отбили нападение на одну из энергораспределительных станций”, - сказал Грицак.