Украина может выступить третьей стороной в деле ЕСПЧ о незаконном удерживании Савченко в РФ - правительственный уполномоченный

Как передает корреспондент УНИАН, об этом правительственный уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Борис Бабин сказал сегодня на брифинге, отвечая на вопрос, будет ли РФ выполнять решения Евросуда по правам человека по искам Украины после вынесения Конституционным Судом России постановления о возможности невыполнения решений Евросуда.

Правительственный уполномоченный отметил, что если любое лицо самостоятельно подает заявление в ЕСПЧ, это не мешает Украине вступать в дело качестве третьей стороны.

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"Например, сегодня в деле Надежды Савченко, незаконно похищенной и заключенной Российской Федерацией, адвокаты госпожи Савченко подали соответствующее заявление индивидуально в Европейский суд по правам человека, но сейчас суд обратился к Украине с предложением вступить в дело третьей стороной. Он всегда так делает, когда речь идет о гражданах и резидентах Украины. Мы согласились с этим, и дальше в этом деле мы будем действительно работать в качестве третьей стороны до тех пор, пока мы не выиграем его", - подчеркнул Бабин.

В связи с этим он отметил, что это четкая позиция Украины в любых делах, касающихся российской агрессии и нарушений в России прав украинских граждан.

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Как сообщал УНИАН, Савченко в июле 2014 года подала в ЕСПЧ иск против России.

Савченко в иске руководствуется статьей 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) и статьей 6 (право на справедливое судебное разбирательство в разумный срок) Европейской конвенции по правам человека.

Справка УНИАН. Савченко прошлым летом похитили террористы на Донбассе и перевезли в Россию. В РФ его обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Однако, по данным защиты, она не могла быть причастной к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

26 октября 2014 года на внеочередных выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.

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Московский городской суд 10 июня 2015 года по ходатайству Следственного комитета РФ продлил срок ареста Савченко до 30 сентября.

В обвинительном заключении по уголовному делу в отношении Савченко речь идет об обвинении в покушении на убийство и убийстве.

По данным адвоката летчицы, ей грозит максимальный срок заключения - 25 лет.