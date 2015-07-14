Бывшие руководители "Нафтогаза" и нардепы построили для себя закрытый дачный поселок возле Днепра (фото)
Журналисты обнаружили в Вышгородском районе на берегу Днепра закрытый городок из особняков, принадлежащих нефтегазовым чиновникам времен президентства Виктора Януковича.
Как узнали журналисты программы "Наші гроші", на 20 га земли на берегу Вышгородского дренажного канала - защитного сооружения Киевской ГЭС - находится общество Бобер, на территории которого и построены имения чиновников, имевших отношение к газовой сфере.
На территории так называемой резервации находится дом бывшего министра энергетики Юрия Бойко, с именем которого связана скандальная закупка буровых вышек, а также дом подозреваемого в злоупотреблениях во время закупки "вышек Бойко" главы "Нафтогаза" Евгения Бакулина.
Также тут находится имение экс-главы правления "Черноморнефтегаза" Александра Присяжнюка, а также его сына и супруги. Кроме того, журналисты нашли имение дочери заместителя Евгения Бакулина в "Нафтогазе" Елены Юрьевой.
По суше подойти к этой резервации журналисты не смогли, поскольку она ограждена трехметровым забором, также там есть КПП и шлагбаум. Поэтому на территорию закрытого городка журналисты попытались высадиться с лодки, однако многочисленная охрана, в том числе состоящая из милиционеров, не позволяет им рассматривать дома, построенные на государственной земле. Поэтому авторы программы сняли элитный поселок с помощью квадрокоптера.
Между тем, как заявил председатель Вышгородской районной госадминистрации Александр Горган, любое строительство на этих берегах является опасным, поскольку канал возводился с защитной функцией и его берега должны быть засажены лесом.