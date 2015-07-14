Бывшие руководители "Нафтогаза" и нардепы построили для себя закрытый дачный поселок возле Днепра (фото)

Как узнали журналисты программы "Наші гроші", на 20 га земли на берегу Вышгородского дренажного канала - защитного сооружения Киевской ГЭС - находится общество Бобер, на территории которого и построены имения чиновников, имевших отношение к газовой сфере.

На территории так называемой резервации находится дом бывшего министра энергетики Юрия Бойко, с именем которого связана скандальная закупка буровых вышек, а также дом подозреваемого в злоупотреблениях во время закупки "вышек Бойко" главы "Нафтогаза" Евгения Бакулина.

Также тут находится имение экс-главы правления "Черноморнефтегаза" Александра Присяжнюка, а также его сына и супруги. Кроме того, журналисты нашли имение дочери заместителя Евгения Бакулина в "Нафтогазе" Елены Юрьевой.

По суше подойти к этой резервации журналисты не смогли, поскольку она ограждена трехметровым забором, также там есть КПП и шлагбаум. Поэтому на территорию закрытого городка журналисты попытались высадиться с лодки, однако многочисленная охрана, в том числе состоящая из милиционеров, не позволяет им рассматривать дома, построенные на государственной земле. Поэтому авторы программы сняли элитный поселок с помощью квадрокоптера.

Между тем, как заявил председатель Вышгородской районной госадминистрации Александр Горган, любое строительство на этих берегах является опасным, поскольку канал возводился с защитной функцией и его берега должны быть засажены лесом.