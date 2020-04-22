В Мелитополе протестуют против закрытия рынков на период карантина (фото)

Предприниматели жалуются на решение правительства и местной власти, поскольку «остались без работы и денег».

В Мелитополе Запорожской области десятки предпринимателей вышли на акцию протеста против закрытия рынков на период введенных Кабмином ограничений в связи с пандемией.

Об этом сообщает местное издание РИА Мелитополь.

Читайте также"Масочный режим" в Украине будет действовать минимум два года – Шмыгаль

На фото заметно, как участники протеста, в защитных масках и кое-где без соблюдения социальной дистанции, перекрыли одну из улиц города. На месте происшествия дежурят правоохранители.

По словам журналистов, предприниматели жалуются на решение правительства и местной власти, поскольку «остались без работы и денег».

Как сообщал УНИАН, в Одессе после скандала в связи с работой во время карантина крупнейшего в городе рынка «Привоз» власть полностью закрыла рынки, а также ограничила доступ к кладбищам.