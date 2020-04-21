За выходные через блокпосты в Киев не пропустили 60 человек с повышенной температурой: Кличко
За выходные на блокпостах, расположенных на основных въездах в Киев, повышенную температуру тела обнаружили у 60 человек, которым было отказано в пропуске в столицу.
"Мы призвали людей с четверга до вечера воскресенья без необходимости не ехать в Киев. А водителям и пассажирам транспорта на основных въездах в город измеряли температуру. За эти дни было выявлено почти 60 человек с повышенной температурой", - рассказал Киевский городской голова Виталий Кличко во время онлайн-брифинга, передает корреспондент УНИАН.
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Он отметил, что сохранить спокойную ситуацию во время Пасхальных праздников, кроме призывов не приходить на богослужения в церкви, помогло также ограничение въезда в столицу, которое ввели на прошлой неделе.
Мэр уточнил, что люди с повышенной температурой в Киев пропущены не были - после осмотра медиков их отправили домой с рекомендациями самоизолироваться и обратиться к врачам.
Как сообщал ранее УНИАН, накануне Пасхи на подъезде к столице образовались многочасовые пробки. Все из-за температурного контроля. В город разрешали въехать только тем водителям и пассажирам, температура которых не превышала 37,5.
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