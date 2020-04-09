ЕС предоставит Украине финансовую помощь на борьбу с COVID-19 (видео)
13:22, 09 апреля 2020Общество
445 0
В Европе хотят сработать на опережение и не дать вирусу вернуться позже.
ЕС предоставит Украине финансовую помощь и понемногу отказываться от карантинных ограничений
Украина получит от Евросоюза около 190 миллионов евро по программе «Восточного партнерства».
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Читайте такжеКоронавирус в Украине и мире: самое важное за 1 апреля
Журналисты уточняют, что это не новые деньги, а перенаправленные с других проектов.
Теперь эти миллионы пойдут на медицинское оборудование, на поддержку уязвимых людей, кредиты малому бизнесу, онлайн-образование и на борьбу с фейками.
В общем, ЕС выделит своим партнерам 15 миллиардов евро. Большая часть этих денег пойдет в Африку. В Европе хотят сработать на опережение и не дать вирусу вернуться позже.
Как сообщал УНИАН, в течение последних лет готовность украинцев проголосовать за вступление в Европейский Союз остается постоянной.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter