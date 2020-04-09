ЕС предоставит Украине финансовую помощь на борьбу с COVID-19 (видео)

В Европе хотят сработать на опережение и не дать вирусу вернуться позже.

Украина получит от Евросоюза около 190 миллионов евро по программе «Восточного партнерства».

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Журналисты уточняют, что это не новые деньги, а перенаправленные с других проектов.

Теперь эти миллионы пойдут на медицинское оборудование, на поддержку уязвимых людей, кредиты малому бизнесу, онлайн-образование и на борьбу с фейками.

В общем, ЕС выделит своим партнерам 15 миллиардов евро. Большая часть этих денег пойдет в Африку. В Европе хотят сработать на опережение и не дать вирусу вернуться позже.

Как сообщал УНИАН, в течение последних лет готовность украинцев проголосовать за вступление в Европейский Союз остается постоянной.