В последние годы готовность украинцев проголосовать за вступление в ЕС остается постоянной

В конце 2017 года за вступление в ЕС были готовы проголосовать 51,3%, в феврале 2019 года - 51,3%, в феврале 2020 года - 51,6% населения.

В последние годы готовность украинцев проголосовать за вступление в Европейский союз остается постоянной.

Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии, проведенного в феврале.

По состоянию на февраль 2020 года вступление Украины в Европейский союз поддерживает около половины населения страны.

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Так, отвечая на вопрос, как бы опрашиваемые поступили, если бы сейчас проходил референдум по вступлению Украины в ЕС, 51,6% опрошенных указали, что они проголосовали бы за вступление Украины в ЕС, 26,0% - против, и 22,4% - не определились или не принимали бы участие в голосовании.

"Если предположить, что те, кто не определился, не стали бы участвовать в голосовании на референдуме по вступлению в ЕС, в голосовании приняли бы участие 77,6% всех, кто имеет право голосовать и проживают на территориях, контролируемых властями Украины, и поданные голоса распределились бы следующим образом: за вступление в ЕС - 66,5% голосов, против - 33,5%", - рассказали социологи, уточнив, что именно эти показатели самые близкие к возможным результатам референдума, если бы он проводился во время опроса.

Отмечается, что в последние годы уровень готовности проголосовать за вступление в ЕС остается постоянным: в конце 2017 года за вступление в ЕС были готовы проголосовать 51,3%, в феврале 2019 года - 51,3%, в настоящее время (в феврале) - 51,6 % населения.

Согласно опросу, отношение к вопросу вступления Украины в ЕС заметно отличается в зависимости от региона.

Так, в западных и центральных областях процент сторонников вступления в ЕС существенно преобладает над процентом противников, в южных областях их примерно поровну, а на востоке больше тех, кто против вступления в ЕС, чем тех, кто высказался "за".

В западных областях за вступление в ЕС готовы проголосовать 69% населения, против - 12%, не определились или не принимали бы участия в голосовании по этому вопросу - 19%; в центральных областях 57% за вступление в ЕС, 19% - против, 24% - не определились или не стали бы участвовать в голосовании; в южных областях за вступление в ЕС готовы проголосовать 40%, против - 37%, и 23% - не определились или не принимали бы участия в голосовании; на востоке за вступление в ЕС готовы проголосовать 26%, против - 50%, не определились или не голосовали бы - 25%.

*** Всеукраинский опрос общественного мнения проводился Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 8 по 18 февраля методом личного интервью среди 2038 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-ступенчатой стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% - для показателей, близких к 25%, 2,0% - для показателей, близких к 10%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.