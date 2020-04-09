Дети на карантине: в Минобразования рассказали, когда возможно возобновление работы детсадов и школ (видео)

Сейчас школьники имеют возможность просматривать уроки онлайн. Такие занятия распланированы до конца мая.

Исполняющая обязанности министра образования Любомира Мандзий заявила, что правительство пока не рассматривает вариант возобновления работы детских садов и школ.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеКоронавирус в Украине и мире: самое важное за 9 апреля

Также, по ее словам, не следует ожидать быстрого возвращения детей в средние школы. Телешкола планирует свои уроки до конца мая. Обновленный учебный план предусматривает время для учителей, чтобы проверить, как ученики усвоили материал онлайн. Это может произойти и в сентябре, если карантин затянется.

Подачу документов в 1-й класс школа может организовать онлайн, а сроки зачисления первоклашек – подвинуть. При этом даты и формат будет определять местная власть.

ВНО состоится после завершения карантина, поэтому сроки его проведения пока не определены.

Как сообщал УНИАН, в Украине для учащихся 5-11 классов стартовал проект "Всеукраинская школа онлайн". Так, на время карантина уроки по 11 предметам по четкому расписанию транслируются на украинских телеканалах, на сайте УНИАН и YouTube-канале Министерства образования и науки.