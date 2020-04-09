Дети на карантине: в Минобразования рассказали, когда возможно возобновление работы детсадов и школ (видео)
Исполняющая обязанности министра образования Любомира Мандзий заявила, что правительство пока не рассматривает вариант возобновления работы детских садов и школ.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Также, по ее словам, не следует ожидать быстрого возвращения детей в средние школы. Телешкола планирует свои уроки до конца мая. Обновленный учебный план предусматривает время для учителей, чтобы проверить, как ученики усвоили материал онлайн. Это может произойти и в сентябре, если карантин затянется.
Подачу документов в 1-й класс школа может организовать онлайн, а сроки зачисления первоклашек – подвинуть. При этом даты и формат будет определять местная власть.
ВНО состоится после завершения карантина, поэтому сроки его проведения пока не определены.
Как сообщал УНИАН, в Украине для учащихся 5-11 классов стартовал проект "Всеукраинская школа онлайн". Так, на время карантина уроки по 11 предметам по четкому расписанию транслируются на украинских телеканалах, на сайте УНИАН и YouTube-канале Министерства образования и науки.
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