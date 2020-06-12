Всеукраинская школа онлайн 12 июня - смотреть онлайн уроки для всех классов

В Украине с 6 апреля для учеников 5-11 классов стартовал проект "Всеукраинская школа онлайн".

Так, на время карантина уроки по 11 предметам по четкому расписанию будут транслироваться на украинских телеканалах, на сайте и YouTube-канале УНИАН и YouTube-канале Министерства образования и науки.

Уроки для учеников 5-11 классов будут проходить с понедельника по пятницу, до конца карантина. Каждый день они будут начинаться в 10:00.

Выберите свой класс:

Уроки онлайн 5 класс за 12 июня - английский язык, математика, физкультура

Уроки онлайн 6 класс за 12 июня - украинский язык, история, физкультура, английский язык, география

Уроки онлайн 7 класс за 12 июня - украинский язык, математика, физкультура, английский язык, химия, физкультура

Уроки онлайн 8 класс за 12 июня - химия, английский язык, физкультура, биология

Уроки онлайн 9 класс за 12 июня - биология, украинская литература, физкультура, химия, английский язык, физкультура

Уроки онлайн 10 класс за 12 июня - украинская литература, алгебра, физкультура, английский язык, химия, физкультура, биология

Уроки онлайн 11 класс за 12 июня - украинский язык, физика, физкультура, химия, алгебра, физкультура

Для каждого класса занятия транслировать отдельный телеканал или медиаресурс, который будет показывать уроки для тех детей, которые по разным причинам не имеют возможности посмотреть их в Интернете. УНИАН-ТВ и ПЛЮСПЛЮС транслируют уроки для 8 класса.

Уроки онлайн 12 июня

Трансляция ПЛЮСПЛЮС:

Трансляция УНИАН ТВ:

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