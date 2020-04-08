Украинцам могут запретить выезд за границу во время карантина

Об этом говорится в проекте закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты населения от распространения инфекционных болезней", принятом сегодня на заседании правительства.

Кабинет министров может получить полномочия запрещать выезд граждан за границу в условиях карантина.

Об этом говорится в проекте закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты населения от распространения инфекционных болезней", принятом сегодня на заседании правительства.

"Внести изменения в следующие законы Украины: статью 29 закона "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" после части первой дополнить новой частью следующего содержания: "В случае объявления карантина Кабинет министров может принять решение о временном ограничении или запрете въезда на территорию Украины иностранных граждан и транспортных средств из стран (местностей), где зарегистрированы особо опасные инфекционные болезни, а также о запрете выезда граждан Украины за пределы территории Украины", - говорится в проекте закона.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 апреля, Кабинет министров одобрил проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты населения от распространения инфекционных болезней".

Документ разработан с целью предотвращения распространения на территории Украины коронавирусной болезни COVID-19.

"Проектом закона предусматривается внести изменения в законы" Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" и "О защите населения от инфекционных болезней"с целью предоставления возможности установления временного ограничения или запрещения въезда на территорию Украины иностранных граждан, а также транспортных средств из стран (местностей), где зарегистрированы особо опасные инфекционные болезни, а также обязанности для лиц, в отношении которых есть подозрение на инфекционную болезнь, предоставления ими информационного согласия на проведение противоэпидемических и/или профилактических мероприятий, предусматривающего в том числе согласие на caмоизоляцию в течение инкубационного периода ", - говорится в пояснительной записке.