Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 7 апреля

В мире уже более 1,34 миллиона инфицированных. Быстрее всего коронавирус распространяется в США, Испании, Италии, Германии и Франции.

В мире бушует пандемия коронавирусной инфекции COVID-19. В связи с этим в Украине и других странах мира введен жесткий карантин.

Коронавирус в мире: статистика

По состоянию на утро 7 апреля в мире от коронавируса умерли почти 75 тысяч человек. Больше всего смертей зафиксировано в Италии – 16 523, Испании – 13 341, США – 10 923 и Франции – 8 911. В Китае за все время распространения вируса скончались 3 335 человек.

Количество инфицированных перевалило за 1,34 миллиона человек. В свою очередь, выздоровели от болезни более 277 тысяч человек.

Странами с самым быстрым темпом распространения коронавируса являются США, Испания, Италия, Германия, Франция, опередившая Китай и Иран.

Ситуация с коронавирусом в Украине

В Украине от начала пандемии коронавируса заболели 1 319 человек. При этом 28 человек выздоровели, 38 случаев – летальные.

Среди всех умерших в Украине от осложнений, вызванных COVID-19, преобладают женщины, а доля лиц старше 50 лет составляет 87%.

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Коронавирус в тюрьмах

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