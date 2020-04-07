Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 7 апреля
В мире бушует пандемия коронавирусной инфекции COVID-19. В связи с этим в Украине и других странах мира введен жесткий карантин.
Коронавирус в мире: статистика
По состоянию на утро 7 апреля в мире от коронавируса умерли почти 75 тысяч человек. Больше всего смертей зафиксировано в Италии – 16 523, Испании – 13 341, США – 10 923 и Франции – 8 911. В Китае за все время распространения вируса скончались 3 335 человек.
Количество инфицированных перевалило за 1,34 миллиона человек. В свою очередь, выздоровели от болезни более 277 тысяч человек.
Странами с самым быстрым темпом распространения коронавируса являются США, Испания, Италия, Германия, Франция, опередившая Китай и Иран.
Ситуация с коронавирусом в Украине
В Украине от начала пандемии коронавируса заболели 1 319 человек. При этом 28 человек выздоровели, 38 случаев – летальные.
Среди всех умерших в Украине от осложнений, вызванных COVID-19, преобладают женщины, а доля лиц старше 50 лет составляет 87%.
Коронавирус в мире и в Украине: что важно знать 7 апреля 2020
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Пик распространения коронавируса в Украине: прогноз Минздрава
В Министерстве здравоохранения ожидают, что пик распространения коронавируса в Украине будет в середине апреля.
Карантин в Украине
На Донетчине оштрафовали мужчину, который нарушил правила карантина, продавая шашлыки.
Коронавирус в тюрьмах
Глава Минюста Украины считает самым большим вызовом для министерства является противодействие инфекции в местах лишения свободы. Он назвал возможные пути заражения COVID-19 среди заключенных.
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