Правительство может оставить частичные карантинные ограничения до сентября – СМИ

По состоянию на 7 апреля в Украине зарегистрировано уже 1462 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией.

Премьер-министр Денис Шмыгаль допускает продление отдельных ограничительных мер по нераспространению коронавируса до сентября, но уже во второй половине мая люди должны возвращаться на работу.

Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на источник из «Слуги народа».

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По словам собеседника, Шмыгаль озвучил такое мнение во время встречи с депутатами монобольшинства.

Из ограничений может остаться обязательное ношение защитной маски в общественных местах.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 7 апреля в Украине зарегистрировано уже 1462 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией.

Кабинет министров утвердил ограничительные меры из-за угрозы эпидемии коронавируса нового типа COVID-19. Действовать они будут три недели - с 12 марта до конца апреля.

Все образовательные учреждения - детские сады, школы и вузы - были закрыты на карантин. Через несколько дней было принято решения закрыть все рестораны, кафе, кинотеатры, развлекательные заведения, спортивные клубы, магазины, кроме продуктовых. Также был введен запрет на проведение массовых мероприятий.

Также с 17 марта была окончательно закрыта граница Украины для иностранцев и прекращено движение транспорта, кроме собственного автотранспорта, - как внутри страны, так и за границу.