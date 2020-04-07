Зеленский анонсировал поставку в Украину еще 50 миллионов медицинских масок (видео)

На этой неделе из Китая и Южной Кореи прибудут самолеты с тест-системами ПЦР и экспресс-тестами, защитными костюмами и аппаратами ИВЛ, масками и респираторами.

Президент Владимир Зеленский анонсирует поставку в Украину еще 50 млн медицинских масок.

Об этом он сообщил в своем видеообращении, размещенном на странице Офиса президента в Facebook.

«Мы продолжаем наше общее противодействие коронавирусу в Украине. Сейчас статистика свидетельствует о том, что принятые нами меры являются правильными - они не были преждевременными и слишком суровыми. Мы анализируем развитие ситуации и продолжаем действовать в соответствии с вызовами будущего», - заявил он.

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Президент отметил, что в течение этой недели ожидается прибытие в Украину более 7 самолетов из Китая и Южной Кореи. «Они доставят в Украину тест-системы ПЦР и экспресс-тесты, защитные костюмы и аппараты ИВЛ, маски и респираторы», - отметил он.

«Наша цель - в ближайшее время доставить в Украину 50 млн масок», - подчеркнул он.

Зеленский добавил, что Украина на этой неделе начинает производить собственные тест-системы ПЦР на выявление коронавируса. Кроме того, ежедневно Украина выпускает 900 тысяч масок

«Мы принимаем все меры для полного обеспечения страны всем необходимым», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля правительство усилило карантинные мероприятия. Согласно соответствующему постановлению, с 6 апреля до 24 апреля запрещено: пребывание в общественных местах без респиратора или защитной маски; перемещение группой лиц более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет; пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения взрослых.

Также запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; спортивных и детских площадок; проведение всех массовых мероприятий; пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность; самовольно покидать места обсервации.

В Украине по состоянию на 9:00 7 апреля зафиксировано 1 тыс. 462 случая коронавирусной болезни. 45 человек умерли от COVID-19, 28 - выздоровели.

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