Фейки о COVID-19 и призывы к госперевороту: в Днепре разоблачили управляемую из РФ ботоферму (фото, видео)

С начала карантина Служба безопасности Украины разоблачила две такие ботофермы.

Киберспециалисты Службы безопасности Украины пресекли деятельность управляемой из России ботофермы, через которую злоумышленники распространяли фейки о COVID-19 и призвали к свержению конституционного строя.

Читайте такжеСБУ провела обыски в медицинском центре "Евролаб" за сокрытие положительных тестов на коронавирусОб этом говорится в сообщении на сайте СБУ.

Оборудование организаторы развернули в одном из бизнес-центров Днепра.

"Сотрудники спецслужбы установили, что ботоферма создавала и управляла учетными записями в соцсетях, которые якобы принадлежали гражданам Украины, хотя на самом деле использовались фейковые персональные данные. Мощность "фермы" - более 5000 ботов", - сообщила в СБУ.

Телекоммуникационное оборудование и специализированное программное обеспечение организаторы приобрели через запрещенные в Украине российские небанковские платежные системы. Они использовали также SIM-карты украинских операторов связи и proxy-серверы отечественного сегмента интернета.

"Анализ контента, который распространяла ботоферма, выявил публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти. Кроме того, боты распространяли ложную информацию о ситуации в Украине, возникшей из-за пандемии COVID-19", - говорится в сообщении.

Следователи СБУ открыли уголовное производство по ст. 109 Уголовного кодекса Украины. Под процессуальным руководством прокуратуры Днепропетровской области проведены обыски и изъято оборудование, которое использовали злоумышленники. Продолжается следствие.

С начала карантина Служба безопасности Украины разоблачила две управляемые из РФ ботофермы в Киеве и в Днепре. Деятельность 7 интернет-агитаторов, которые действовали по заданию российской стороны, расследуется в рамках уголовных производств, открытых следователями СБУ по статьям 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

В Нацполицию для принятия мер административного воздействия по компетенции направлена информация о 115 идентифицированных пользователях интернета, которые распространяли фейки о коронавирусе. Они будут привлечены к административной ответственности по ст. 173-1 (распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику среди населения или нарушение общественного порядка) КУоАП.