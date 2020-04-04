"В случае неповиновения будем принимать меры": в МВД рассказали, как намерены реагировать на нарушение карантина

В случае нарушений полиция в первую очередь будет проводить разъяснительную работу, заявили в Министерстве внутренних дел.

В случае отказа граждан соблюдать требования карантина из-за пандемии коронавируса COVID-19, полиция будет применять штрафные санкции.

Участие верующих в Пасхальных богослужениях также будет всячески пресекаться. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает «Обозреватель».

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"Полиция будет проводить разъяснительную работу. Если будут случаи злостного неповиновения полиции, будем принимать меры", – пообещал он.

Говоря о действиях полиции в отношении верующих, которые захотят посетить богослужение на Пасху, которая в текущем году выпадает на 19 апреля, Геращенко уточнил: "Проведение массовых мероприятий на сегодняшний день прямо запрещено. И мы не допустим того, чтобы люди приносили инфекцию, заражались друг от друга".

"Мы будем реагировать на конкретные сообщения о конкретных нарушениях. Но есть огромное количество конфессий, которые осознали опасность вируса. Поэтому это не будет иметь массового характера", – добавил чиновник.

Геращенко допустил, что "будут разного рода стычки, конфликты, словесные перепалки и прочее, но общая задача – сделать так, чтобы люди меньше контактировали друг с другом".

В этом контексте он подчеркнул, что "граждане должны быть сознательными и понимать, что эти меры приняты не для того, чтобы ограничить чьи-то права, а чтобы уменьшить количество передачи вируса от человека человеку. Необходимо остановить дальнейшее распространение эпидемии, чтобы не привести к перегрузке системы здравоохранения".

Вместе с тем заместитель министра напомнил, что введенные ограничения не касаются работы промышленных предприятий и сельскохозяйственных весенне-полевых работ. "Но все предприятия призываются к тому, чтобы все их сотрудники были обеспечены средствами защиты органов дыхания и пытались минимально влиять друг на друга", – сказал он.