Теперь официально: куда отныне нельзя выходить без маски

Раньше ношение масок не было закреплено официально.

Правительство запретило украинцам выходить в общественные места без защитной маски или респиратора.

Такое решение объявили сегодня, а "масочный режим" заработает уже с 6 апреля, сообщает BBC News Україна.

До этого ношение масок не было закреплено официально. Однако большинство торговых заведений, почтовые отделения и аптеки и раньше требовали от посетителей надевать защитные маски.

К примеру, в Киеве без маски уже не пускали в продуктовые магазины, в отделение "Новой почты" или в аптеки.

Купить защитную маску пока достаточно сложно - они практически отсутствуют в большей части аптек.

Однако с 6 апреля находиться во всех общественных местах в маске станет обязательным, поэтому все больше людей интересуются, какие именно это места.

Кроме того, в этих самых общественных местах нельзя будет появляться детям до 14 лет без сопровождения родителей.

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Что говорит закон и как понимает полиция

Единственное законодательно закрепленное определение "общественного места" содержится в законе, которым запретили употреблять табачные изделия в этих же местах.

"Общественное место - часть (части) любого здания, сооружения, которая доступна или открыта для населения свободно, или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени, в том числе подъезды, а также подземные переходы, стадионы", - говорится в законе.

Это определение достаточно узкое и практика наказания за курение показывает, что оно не распространяется на парки или скверы, или части улицы, где люди свободно курят.

Зато собеседник издания в полиции рассказал, как правоохранители для себя понимают понятие "общественного места" в свете режима ношения масок.

"Общественное место в понимании полиции - это места в публичном пространстве, где могут собираться люди. Это не только те места и помещения, которые определены для запрета курения", - объясняет собеседник.

В полиции говорят, что общественными местами будут считать части парков и скверов, лавочки на улицах и в парках, просто тротуары и части улицы.

Сюда входят все остановки общественного транспорта.

"Условно говоря - вышел из дома идти в магазин - ты в общественном месте. Фактически, это места вне частного жилья", - добавил собеседник.

Именно так в полиции планируют трактовать понятие "общественные места", где будет необходимо надевать защитные маски.

Собеседник признает, что это четко неопределенно в законодательстве, а потому относительно трактовки могут возникать проблемы в спорах полиции с гражданами.

Юрист и бывший заместитель председателя ЦИК Андрей Магера прогнозирует, что полиция будет применять именно свою трактовку.

"В законе отсутствует общее определение общественного места. Это означает, что полиция его трактовать по своему усмотрению", - заявил он.

Эксперт считает, что без введения чрезвычайного положения ограничивать конституционные права и свободы являются нелегитимным.

Что еще запретили

Теперь украинцам запретили:

Находиться в общественных местах без респиратора или маски (можно - самодельной). Запрет начинает действовать с 6 апреля.

Ходить по улицам больше, чем вдвоем. Исключение - сопровождение детей до 14 лет родителями, опекунами, попечителями, приемными родителями, родителями-воспитателями или совершеннолетними родственниками. Еще исключение - служебная необходимость. Начинает действовать с 6 апреля.

Детям до 14 лет - находиться в общественных местах без сопровождения родителей, опекунов или взрослых родственников.

Посещать учебные заведения учащимся.

Посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые зоны и пляжи. Исключение - выгул собаки в одиночестве и "служебная необходимость".

Посещать спортивные и детские площадки.

Выходить на улицу без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или ее специальный статус.

Самовольно оставлять места обсервации (изоляции).

Запрещены все массовые мероприятия: концерты, спортивные фестивали, рекламные акции, религиозные мероприятия, социальные сборы и т.д. Разрешены только мероприятия, необходимые для работы органов власти, и только при условии, что участники будут в масках или респираторах и придерживаться противоэпидемических мероприятий.

Запрещены все учреждения, которые предусматривают посетителей: рестораны, кафе, ТРЦ и другие развлекательные объекты и учреждения культуры, фитнес-центры и другие заведения из сферы торговли и бытового обслуживания. Этот запрет не распространяется на: продуктовые магазины, автозаправки и магазины автозапчастей, аптеки, магазины для животных, сельскохозяйственные магазины, магазины мобильной связи и электронной техники, все финансовые учреждения (в частности банки), заведения общественного питания, работающих с доставкой (но курьеры должны быть в средствах защиты), заведения размещения, где проживают медики и люди на обсервации. Также продолжат работать инкассаторы, техподдержка, ремонт электроники, почта и ряд других инфраструктурно важных объектов.

Запрещенные "маршрутки" и автобусы (регулярные и нерегулярные) в городах, а также пригородные маршруты, маршруты между городами и областями. При этом, не запрещено ездить собственными легковыми авто, также служебными машинами, а также перевозить медиков, работников продуктовых магазинов, правоохранителей и военных и тому подобное. При этом все пассажиры должны иметь маски или респираторы, а их количество в транспорте не может быть больше количества мест для сидения.

Запрет метро в Киеве, Харькове и Днепре.

Запрет всех пассажирских поездов: пригородных, региональных и дальних. Разрешаются только отдельные поезда в специальных случаях.

Запрещено посещать учреждения паллиативной помощи и соцзащиты, то есть дома престарелых и интернаты.

Запрещено посещать пункты, где держат мигрантов.

Также правительство ввело ряд ограничений на отключение газ и электроснабжение для ключевых инфраструктурных объектов в сфере теплогенерации и электроэнергии.

Министерство здравоохранения прекратить плановую госпитализацию и плановые операции - все, кроме экстренных.

Все новые нормы (например, о паспорте) начнут действовать со дня официального опубликования - в правительстве объяснили, что это должно произойти завтра.

В то же время отдельные запреты (ходить по улице без масок или более, чем двум) вступят в силу с 6 апреля.

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Все запреты, согласно документу, будут действовать до 24 апреля.

В то же время в правительстве уже заявляют, что могут продлить карантин, если этого потребует ситуация с распространением коронавируса.

Однако сам Денис Шмыгаль в пятницу допустил возможность постепенного ослабления карантина, если динамика заболеваемости начнет снижаться.

Например, в конце апреля могут частично восстановить движение общественного транспорта и позволить ходить на работу людям трудоспособного возраста.

Остальные ограничений должны оставить.

Как сообщал ранее УНИАН, Кабинет министров на время карантина в Украине смягчил ранее введенные ограничения по пассажирским перевозкам в общественном транспорте.

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