Зеленский: В Украине разоблачены более ста дезинформаторов о коронавирусе

Президент призвал граждан быть бдительными и пользоваться только официальными источниками информации.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине разоблачено более ста злоумышленников, которые дезинформировали граждан о коронавирусе, по этим фактам открыто 30 уголовных производств.

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Об этом говорится в обращении главы государства, размещенном на странице президента в Facebook.

«Сегодня в мероприятиях по противодействию коронавирусу задействовано более 20 тысяч сотрудников полиции и Нацгвардии. Среди прочего, они ведут борьбу с ложной информацией о вирусе, с онлайн-мошенничеством и распространением медицинских средств сомнительного происхождения», - заявил он.

По словам президента, за это время найдено более ста дезинформаторов, заблокирован ряд интернет-ссылок, которые использовали в преступных целях, а также - заблокированы банковские счета онлайн-мошенников. По этим фактам начато 30 уголовных производств.

«Всех граждан я призываю быть бдительными, пользоваться только официальными источниками информации, не верить паническим сообщениям и объявлениям о непонятных лекарствах, которые спасут вас от всех болезней», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 10:00 1 апреля зафиксировано 669 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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