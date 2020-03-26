Как жить в карантине и что ждет украинскую экономику - сегодня в ток-шоу «Право на владу» на 1+1

Темой эфира в очередной раз станет волнующий каждого украинца вопросы жизни страны в период пандемии коронавируса.

Сегодня, 26 марта, в 22.30 телезрителей «1+1» ждет новый выпуск общественно-политического ток-шоу «Право на владу». Темой эфира в очередной раз станет волнующий каждого украинца вопрос жизни страны в период пандемии коронавируса. Ведь кроме карантина, вместе с опасным вирусом в Украину пришел экономический кризис, масштаб которой сейчас трудно оценить.

В прямом эфире ведущая ток-шоу Наталья Мосейчук вместе с гостями и экспертами поговорит о жизни на карантине, экономических перспективах Украины и что будет с курсом гривны. А также будет искать ответы на вопросы, насколько значительными будут экономические потери, хватит ли украинцам ресурсов на еще один месяц карантина, и к чему следует готовиться власти, бизнесу и всем гражданам.

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К прямому эфиру ток-шоу присоединятся: академик НАНУ, директор Института биохимии им.О.В.Палладина Сергей Комиссаренко, владелец и президент инвестиционной группы DCH Александр Ярославский, владелец Saturn, член Фонда поддержки экономической безопасности Украины, президент Украинской ассоциации производителей электротехники Александр Громыко , соучредитель банка Monobank Олег Гороховский, главный редактор сайта Цензор.нет Юрий Бутусов, гендиректор корпорации АТБ Борис Марков, финансовый аналитик, управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найма и другие.

Смотрите новый выпуск «Право на владу» уже сегодня в 22.30.