В КГГА пока не обсуждают перенос обучения на лето

В Украине уже зафиксированы 97 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19.

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что на сегодня перенос продления учебного года в столице на лето пока не обсуждается.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-брифинге по ситуации в Киеве в условиях введенных противоэпидемических мероприятий и ограничений, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).

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Так, отвечая на вопрос СМИ, возможен ли перенос учебного года на июнь-июль этого года мэр столицы отметил, что говорить о сроках возобновления учебного процесса пока рано.

«12 марта мы приостановили учебный процесс в школах и высших учебных заведениях столицы, а также в детских садах. И, как показывает статистика и рекомендации китайских врачей, мы сделали своевременный и правильный шаг. Пока рано говорить о сроках возобновления учебного процесса, потому что борьба с болезнью в Украине только начинается. Когда ситуация нормализуется - тогда мы сможем говорить о восстановлении обучения», - сказал Кличко.

Он отметил, что городские власти делают все возможное, чтобы школьники продолжали свое обучение дистанционно.

«Сегодня учителя дают задания и учебные программы школьникам онлайн. Также телеканал «Киев» транслирует телеуроки. И они пользуются большой популярностью. Видео урок можно посмотреть также на Youtube-канале и на странице канала «Киев» в Facebook», - отметил мэр.

Как сообщал УНИАН, в Украине уже зафиксированы 97 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19.