Борт с тестами на COVID-19 и защитными костюмами прибыл: все раздадут регионам (видео)

По состоянию на утро 23 марта в Украине зафиксировано 73 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Владимир Зеленский сообщил о возвращении украинского военного борта, что доставил из Китая тест-системы полимеразной цепной реакции, экспресс-тесты, аппараты искусственной вентиляции легких, маски, защитные костюмы и другие средства борьбы с COVID-19.

Об этом он рассказал в вечернем обращении.

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«Полученный груз будет распределен по всех регионах Украины. Он поступит в больницы, лаборатории, к полицейским, пограничникам и военным», – подчеркнул Зеленский.

Также глава государства поблагодарил медиков, пограничникам, полицейским, почтальонам, социально ответственный бизнес и волонтеров – всем тем, кто стал на передовую борьбы с коронавирусом.

По состоянию на утро 23 марта в Украине зафиксировано 73 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. Случаи инфицирования коронавирусом выявлены в следующих областях: Днепропетровской - 2, Донецкой - 1, Житомирской - 2 (1 летальный), Ивано-Франковской - 5 (1 летальный), Киевской - 5, Львовской области - 2, Тернопольской - 1, Черновицкой - 25 (1 летальный), Черкасской - 1, а также в Киеве - 29.